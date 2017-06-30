MLB》林子偉2安平台灣紀錄 助紅襪再登分區龍頭

〔記者龔乃玠／台北報導〕紅襪隊台灣野手林子偉相隔2戰再先發，對雙城擊出追平台灣單場紀錄的2支安打，包括首支三壘打、首次得分，幫助球隊以6：3擊敗雙城，紅襪再次要回美東龍頭。

林子偉賽前連續5打數無安打，打擊率下滑至0.167，今天雙城派出右投吉伯森（Kyle Gibson）先發，紅襪考量當家二壘手佩卓亞連6天先發，且賽前左膝有點痠痛，決定讓他輪休1天，改由林子偉擔任先發二壘手。

3局下，林子偉首度站上打擊區，在2好2壞擊出92.8英里二縫線速球，形成中間方向的滾地安打，可惜下棒馬瑞洛雙殺打瓦解該局攻勢。林子偉這支安打也追平陳金鋒、王建民的大聯盟生涯安打紀錄（2支）。

林子偉。（美聯社）

前4局紅襪以1：3落後，5局下吹起反攻號角，靠保送和二壘打追回1分，林子偉在0出局一二壘有人上場，身肩推進跑者的責任，最後以投手前滾地球完成任務，助隊攻上二三壘，紅襪隨後靠滾地球和安打送回分數，單局攻下3分逆轉戰局。

7局下，林子偉擔任首名打者，即便面對左投手波謝爾（Buddy Boshers），他仍將一顆90.5英里伸卡球扛出右外野深遠飛球，飛行距離長達375英呎，差點飛出場外形成首轟，最後靠腳程奔上三壘，再靠馬瑞洛安打跑回生涯第1分，這是台灣史上第4支三壘打，前3支都是胡金龍所擊出。

林子偉8局下第四度站上打擊區，有機會挑戰台灣史上首次猛打賞，可惜最後遭右投休斯（Phil Hughes）三振，不過單場4打數2安打，打擊率回升至0.300，大聯盟生涯安打累積至3支，追平林哲瑄、曹錦輝紀錄，並列台灣史上第3，僅次於郭泓志5安、胡金龍34安。

林子偉。（美聯社）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友