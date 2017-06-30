聯合會盃》墨西哥球迷跟老婆說買菸 竟飛到俄國看球

墨西哥球迷賈西亞。（資料照，Getty Images）

〔體育中心／綜合報導〕聯合會盃4強賽剛落幕，但墨西哥卻傳出一則趣聞，住在普埃布拉（Puebla）的足球迷賈西亞（Arturo Garcia）跟老婆說出門買菸，結果回家鄉蒙特雷經轉機飛往俄羅斯進場看球。

賈西亞透露，自己跟老婆說去遍佈墨西哥的Oxxo便利商店買菸，但沒有說是哪一間。結果他動用自己所有存款、橫越大西洋與整個西歐抵達俄羅斯，只為了進場看國家隊比賽。

最後，賈西亞成功進場看了墨西哥對葡萄牙、對俄羅斯的比賽，雖然今天他們敗給德國，但如此瘋狂的行徑也引來許多球迷的讚嘆。

墨西哥在本屆聯合會盃表現不差。（資料照，美聯社）

墨西哥隨處可見的Oxxo超商。（取自網路）

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