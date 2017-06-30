NBA》溜馬要價太誇張 塞爾提克搶喬治卻步了
2017/06/30 11:19
溜馬一哥喬治。（資料照，美聯社）
〔體育／綜合報導〕塞爾提克本季鎖定自由球員積極補強，全力追求溜馬一哥喬治（Paul George），不過今天傳出溜馬獅子大開口，要至少1名先發球員和2個首輪選秀權，綠衫軍覺得不划算，導致交易案陷入僵局。
喬治日前表態明年成為自由身後將加盟湖人，不再續留溜馬，季後賽列強紛紛提出交易，希望能夠換來喬治衝擊總冠軍賽，上季在分區冠軍賽惜敗騎士的東部龍頭的塞爾提克動作最為積極，除了要找來喬治外，也想延攬爵士小前鋒海沃德（Gordon Hayward）和快艇明星前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）。
根據《波士頓先驅報》報導指出，溜馬與塞爾提克的交易案目前陷入僵局，因為溜馬總管里查德（Kevin Pritchard）提出至少1名先發球員和塞爾提克從籃網和湖人那取得的首輪選秀權才能換到喬治，綠衫軍覺得太不切實際所以拒絕。
不過里查德並不急著交易喬治，他相當有自信能夠得到滿意的報價，從中選出對溜馬未來最有利的選擇。
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