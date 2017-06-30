來台南看史努比 WBSC世界盃少棒錦標賽宣傳有梗

史努比與查理宣傳廣告在重要路口圓環向來往民眾打招呼。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市舉辦第4屆的WBSC世界盃少棒賽，和上屆一樣以快樂打棒球理念，再度邀請「史努比與查理‧布朗」擔任宣傳大使，人潮熱鬧地點見得到他們的宣傳板，比起街頭市長選舉看板，十足可愛「超百倍」！

WBSC世界盃少棒錦標賽宣傳看板很顯眼。（記者洪瑞琴攝）

「2017第4屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（IV WBSC U12 Baseball World Championship）將於7月28日至8月6日在南市立棒球場、善化棒球場及歸仁棒球場再登場，今年強棒雲集，有來自世界12支國家代表隊前來較勁，包含美國、日本、韓國、巴西、墨西哥、捷克、南非、澳洲、巴拿馬、尼加拉瓜、德國及中華隊，各國好手將齊聚台南角逐金盃。

這項國際賽事也是南市第2度舉辦，史努比與查理扮演宣傳人氣王；體育處表示，除在著名的觀光景點，如赤崁樓、億載金城、孔廟、藍晒圖及善化火車站等擺設史努比宣傳木座供民眾拍照外，並於市區圓環（如小西門圓環、民生綠園圓環、後甲圓環、東城門圓環及西門圓環等）設置宣傳木座廣告，營造歡樂趣味的氛圍。

體育處表示，另外特別打造1輛史努比專車（車號081-U9）及於9輛公車車窗張貼宣傳廣告，目前在藍幹線及紅幹線行駛，邀請全國民眾一起迎接暑期最盛大的棒球嘉年華，到台南感受棒球的熱情與感動！

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