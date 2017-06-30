MLB》一朗瘋狂美技 美媒驚呼：他43歲？（影音）

2017/06/30 11:40

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗真的43歲了嗎？這位馬林魚日籍外野手今對大都會的一次滑接，再度讓人見識到不老的守備功夫。

6局上，大都會雷耶斯擊出左外野方向飛球，眼看要落在界外區，鈴木一朗卻不放棄，以一個超精彩的滑接將球接殺出局，ESPN的體育中心直接標籤這球是今天的10大好球，還有美國記者說，「讓一朗在全壘打大賽接球吧，他能夠接住每一顆球。」

一朗這場比賽4打數無安打，打擊率降至0.210，大都會靠先發魯戈（Seth Lugo）的6局優質先發，以6：3擊敗馬林魚。

鈴木一朗滑接。（今日美國）

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