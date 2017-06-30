NBA》球衣銷售排名15 魏德謝球迷不忘自嘲老了
2017/06/30 13:56
魏德。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA官方推特昨公佈四至六月的球衣銷售排行，公牛球星魏德（Dwyane Wade）轉發此貼文並寫道，「老傢伙獲得第15名，謝謝球迷一次又一次購買3號球衣。」
魏德貼文。（取自推特）
銷售排行前三名，上季總冠軍金州勇士就囊括兩席，分別為第一名的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）和第三名的杜蘭特（Kevin Durant），第二則為「詹皇」詹姆斯（Lebron James）。
銷售排行。（取自推特）
魏德上季離開效力13年的熱火隊，返回家鄉芝加哥。在公牛的第一年，平均上場29.9分鐘，繳出18.3分、4.5籃板、3.8助攻的成績。
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