MLB》兩人出局之後才開始 小熊9局上演逆轉秀退國民

傑伊敲出致勝安打。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕9局上2人出局，小熊還以2：4落後，國民終結者崔南（Blake Treinen）距離救援成功只差最後一個出局數，不料巴耶茲（Javier Baez）、拉史特拉（Tommy La Stella）、傑伊（Jon Jay）連續敲出安打，為小熊拿下3分逆轉戰局。終場小熊以5：4擊敗國民，國民本季打完前8局領先的比賽一共輸掉6場，這項數據領先全聯盟。

「贏球就是贏球，不管是怎麼辦到的，」小熊先發萊斯特（Jon Lester）說，「我們對國民這麼好的球隊，也能在4連戰拿下2勝，希望這對全隊士氣有幫助。」

崔南今年一共有5次得到救援點的機會，其中只拿下3次：「我沒有把球控好，羅斯（Joe Ross）前面投得那麼穩，打線也盡力打回4分，最後我卻沒守住。我必須變得更好才行，隊友們也不想再看到我砸鍋了。」

「那真是個大局，」9局上敲出勝利打點的傑伊說，「我們盡量跟球到最後一刻，並敲出很紮實的安打。」

拉史特拉跑回本壘後振臂大吼。（美聯社）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友