MLB》挨155公里觸身球手腕骨折 國民盜壘王歸期未定

聯盟盜壘王透納右手腕骨折，歸隊無時間表（資料照，美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕賠了夫人又折兵！國民今天以4：5不敵小熊，陣中盜壘王透納（Trea Turner）也因觸身球致右手腕骨折，何時歸隊暫無時間表，國民本季連傷伊頓（Adam Eaton）和透納2名快腿，勢必將會重重影響球隊戰力。

透納今天在7局下面對小熊後援投手史卓普（Pedro Strop），他投出96英哩（約155公里）的火球擊中打者的右手腕，透納瞪了史卓普一眼後走向一壘，當時未出現不適的情況，8局上還有上場守備，不過第9局提前退場，賽後照X光發現右手腕骨折。

對此，透納相當無奈，他一開始不知道會這麼嚴重，因為手腕上有纏著繃帶，一開始被砸到感覺沒有那麼痛，傳接球時也無大礙，但後來感覺越來越不舒服，所以趕緊退場接受治療，把比賽交給隊友。

國民游擊新星透納在伊頓提前報銷後，稱職扮演球隊的開路先鋒，本季以35次盜壘成功暫居聯盟盜壘王，近日更二度繳出單場4盜再度追平自己所保持的隊史紀錄，6月跑出22次盜壘，成為1994年以來第5位單月20盜的球員。

他本季繳出7轟、32打點、打擊率2成79的成績，開季更演出生涯首次完全打擊，國民失去他將會是一大打擊。

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