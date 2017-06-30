MLB》柯瑞亞連兩打席開轟 太空人主場續掃運動家（影音）
〔體育中心／綜合報導〕太空人對運動家三連戰最終回，明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）連兩打席開轟捍衛主場，先發皮考克（Brad Peacock）繳5局失1分好投，助太空人以6：1贏球收下系列賽勝利。
運動家今派菜鳥葛塞特（Daniel Gossett）先發，前三局演出9上9下完全封鎖對方打線。4局上運動家連續安打先馳得點，4局下瑞迪克（Josh Reddick）二壘打突圍，柯瑞亞在滿球數時逮中偏高滑球，扛出中外野兩分彈以2：1超前。
5局下太空人連續安打再獲保送，無人出局攻占滿壘，但以三振、雙殺打結束進攻一分未得。6局下太空人攻勢再起，瑞迪克敲安、艾圖維（Jose Altuve）二壘打先送回1分，柯瑞亞登場再度開轟將領先擴大到5：1。
最後3局運動家苦吞6K無力反攻吞敗，近19次交手慘輸17場糗淪「超級大補帖」，先發、牛棚兩邊跑的太空人右投皮考克今控球不佳單場6保送，用106球僅投5局退場，送出7K挨2安1責失，獲火力護航收下本季個人第5勝。
柯瑞亞本季首度單場雙響。（法新社）
連兩打席開轟的柯瑞亞賽後笑說，擊出全壘打的感覺總是很棒，連打兩支更是爽翻天。這是柯瑞亞本季首次、生涯第4度單場雙響，16轟53打點為美聯游擊手最佳，在明星賽票選暫居領先，目前連續17場上壘續寫生涯紀錄。
上週甫離開傷兵名單的瑞迪克近況火燙，打擊率持續攀升突破三成，歸隊後橫掃7支長打含2轟進帳8打點，此役差點開轟完成猛打賞，但被運動家右外野手喬伊斯（Matt Joyce）美技沒收，瑞迪克也大方脫帽向對手致敬，賽後笑說自己對於火燙近況不想張揚或太過自信，怕被棒球之神狠狠教訓。
因頸部神經夾擠問題仍在傷兵名單內的王牌凱可（Dallas Keuchel）賽前受訪時透露，自己已進行120英呎傳接球有一段時間，待醫生許可就能往下一階段邁進，希望能在下週恢復練投，總教練辛奇（A.J. Hinch）表示凱可歸隊前，至少需要一場小聯盟復健賽。
王牌凱可近日有望恢復練投。（資料照，美聯社）
相關新聞
- MLB》拿啤酒罐砸金賢洙 藍鳥球迷遭大聯盟球場除名（影音）
- MLB》老柯隆遭勇士指定轉讓 可能回鍋支援大都會
- MLB》一朗瘋狂美技 美媒驚呼：他43歲？（影音）
- MLB》林子偉2安平台灣紀錄 助紅襪再登分區龍頭
- MLB》差點飛出去！ 林子偉敲生涯首支三壘安打
-
MLB》台將最速三壘安！林子偉刷新高懸10年紀錄2017/06/30 13:11
-
MLB》兩人出局之後才開始 小熊9局上演逆轉秀退國民2017/06/30 12:55
-
MLB》把握隊長輪休機會 美媒高度肯定林子偉2017/06/30 12:35
-
MLB》挨155公里觸身球手腕骨折 國民盜壘王歸期未定2017/06/30 12:08
-
MLB》「我來自台灣」紀念T 林子偉很喜歡2017/06/30 11:45