MLB》柯瑞亞連兩打席開轟 太空人主場續掃運動家（影音）

〔體育中心/綜合報導〕太空人對運動家三連戰最終回,明星游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)連兩打席開轟捍衛主場,先發皮考克(Brad Peacock)繳5局失1分好投,助太空人以6:1贏球收下系列賽勝利。

運動家今派菜鳥葛塞特(Daniel Gossett)先發,前三局演出9上9下完全封鎖對方打線。4局上運動家連續安打先馳得點,4局下瑞迪克(Josh Reddick)二壘打突圍,柯瑞亞在滿球數時逮中偏高滑球,扛出中外野兩分彈以2:1超前。

5局下太空人連續安打再獲保送,無人出局攻占滿壘,但以三振、雙殺打結束進攻一分未得。6局下太空人攻勢再起,瑞迪克敲安、艾圖維(Jose Altuve)二壘打先送回1分,柯瑞亞登場再度開轟將領先擴大到5:1。

最後3局運動家苦吞6K無力反攻吞敗,近19次交手慘輸17場糗淪「超級大補帖」,先發、牛棚兩邊跑的太空人右投皮考克今控球不佳單場6保送,用106球僅投5局退場,送出7K挨2安1責失,獲火力護航收下本季個人第5勝。

柯瑞亞本季首度單場雙響。(法新社)

連兩打席開轟的柯瑞亞賽後笑說,擊出全壘打的感覺總是很棒,連打兩支更是爽翻天。這是柯瑞亞本季首次、生涯第4度單場雙響,16轟53打點為美聯游擊手最佳,在明星賽票選暫居領先,目前連續17場上壘續寫生涯紀錄。

上週甫離開傷兵名單的瑞迪克近況火燙,打擊率持續攀升突破三成,歸隊後橫掃7支長打含2轟進帳8打點,此役差點開轟完成猛打賞,但被運動家右外野手喬伊斯(Matt Joyce)美技沒收,瑞迪克也大方脫帽向對手致敬,賽後笑說自己對於火燙近況不想張揚或太過自信,怕被棒球之神狠狠教訓。

因頸部神經夾擠問題仍在傷兵名單內的王牌凱可(Dallas Keuchel)賽前受訪時透露,自己已進行120英呎傳接球有一段時間,待醫生許可就能往下一階段邁進,希望能在下週恢復練投,總教練辛奇(A.J. Hinch)表示凱可歸隊前,至少需要一場小聯盟復健賽。

王牌凱可近日有望恢復練投。(資料照,美聯社)

