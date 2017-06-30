MLB》柯瑞亞連兩打席開轟 太空人主場續掃運動家（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心／綜合報導〕太空人對運動家三連戰最終回，明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）連兩打席開轟捍衛主場，先發皮考克（Brad Peacock）繳5局失1分好投，助太空人以6：1贏球收下系列賽勝利。

運動家今派菜鳥葛塞特（Daniel Gossett）先發，前三局演出9上9下完全封鎖對方打線。4局上運動家連續安打先馳得點，4局下瑞迪克（Josh Reddick）二壘打突圍，柯瑞亞在滿球數時逮中偏高滑球，扛出中外野兩分彈以2：1超前。

5局下太空人連續安打再獲保送，無人出局攻占滿壘，但以三振、雙殺打結束進攻一分未得。6局下太空人攻勢再起，瑞迪克敲安、艾圖維（Jose Altuve）二壘打先送回1分，柯瑞亞登場再度開轟將領先擴大到5：1。

最後3局運動家苦吞6K無力反攻吞敗，近19次交手慘輸17場糗淪「超級大補帖」，先發、牛棚兩邊跑的太空人右投皮考克今控球不佳單場6保送，用106球僅投5局退場，送出7K挨2安1責失，獲火力護航收下本季個人第5勝。

柯瑞亞本季首度單場雙響。（法新社）

連兩打席開轟的柯瑞亞賽後笑說，擊出全壘打的感覺總是很棒，連打兩支更是爽翻天。這是柯瑞亞本季首次、生涯第4度單場雙響，16轟53打點為美聯游擊手最佳，在明星賽票選暫居領先，目前連續17場上壘續寫生涯紀錄。

上週甫離開傷兵名單的瑞迪克近況火燙，打擊率持續攀升突破三成，歸隊後橫掃7支長打含2轟進帳8打點，此役差點開轟完成猛打賞，但被運動家右外野手喬伊斯（Matt Joyce）美技沒收，瑞迪克也大方脫帽向對手致敬，賽後笑說自己對於火燙近況不想張揚或太過自信，怕被棒球之神狠狠教訓。

因頸部神經夾擠問題仍在傷兵名單內的王牌凱可（Dallas Keuchel）賽前受訪時透露，自己已進行120英呎傳接球有一段時間，待醫生許可就能往下一階段邁進，希望能在下週恢復練投，總教練辛奇（A.J. Hinch）表示凱可歸隊前，至少需要一場小聯盟復健賽。

王牌凱可近日有望恢復練投。（資料照，美聯社）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友