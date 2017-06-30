MLB》把握隊長輪休機會 美媒高度肯定林子偉

〔記者龔乃玠／綜合報導〕前2戰因為對方是左投，林子偉只能替補上場，今天他把握紅襪隊長佩卓亞膝蓋痠痛的休息日，擔任先發二壘手繳出2安打表現。美國媒體「Fantasy Pros」預測，林子偉應該會有更多的上場時間。

林子偉有機會競爭的三壘防區，前兩戰皆由右打馬瑞洛（Deven Marrero）先發，連續2場都有安打表現。今天紅襪碰上雙城，佩卓亞傳出左膝蓋有點痠痛，雖然不嚴重，但去年才動完膝蓋手術，紅襪不敢大意，讓他輪休一天，改讓林子偉鎮守二壘。

把握上場機會的林子偉，首打席就敲出安打，第二打席也以滾地球完成推進跑者的任務，第三打席更是敲出生涯首支三壘安打，單場4支2，對右投、左投各1支，打擊率從0.167回升0.300。

林子偉。（美聯社）

林子偉優異的表現讓更多紅襪球迷認識他，上萬紅襪球迷追蹤的推特「Boston Strong」就在賽後打趣寫道，「林子偉可能是台灣史上最好的球員。」

即便如此，林子偉仍不可掉以輕心，紅襪先前簽下的3屆明星內野手佩雷塔（Jhonny Peralta）已在3A比賽，他本季在紅雀表現不佳，出賽21場打擊率僅0.204，被釋出後，紅襪給他一份小聯盟合約。

總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）今天表示，佩雷塔會在3A待2至3週，看他表現如何再決定是否叫上大聯盟，「我們希望他能夠上來，給他一個機會看看會如何。」

紅襪明天將作客多倫多，對上藍鳥隊，對方將派出右投手艾斯查德（Marco Estrada），林子偉有機會連2場先發。

林子偉。（美聯社）

佩雷塔已在紅襪3A出賽，將觀察2至3週。（法新社）

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