MLB》女兒今年將出生 林子偉的2017很美好

林子偉今年迎接第一個女兒誕生。（取自余政憲臉書）



〔記者倪婉君／台北報導〕今年升上大聯盟，23歲的林子偉還將在今年迎接第一個女兒誕生，都將讓他的2017年留下許多值得紀念的珍貴時刻，十分美好。

2017年對林子偉來說，絕對是值得紀念的一年，在今年6月25日，他從紅襪2A直升大聯盟，就留下初出賽的代跑紀錄。隨後的這一週，他連續6場都有出場機會，在攻、守方面也都有表現，除了有美技演出，大聯盟首安也在首打席就出現，今天還有三壘長打演出，並跑回值得紀念的第1分。

除了場上有精彩表現，林子偉和2014年底結婚的妻子朱凱莉，也即將有愛情結晶出現，兩人的第一個小孩就將在今年誕生。朱凱莉年初曾隨林子偉赴美，但因懷有身孕關係，已返回台灣待產。

林子偉很感謝妻子的一路相挺，也曾在臉書發文謝謝她的鼓勵和容忍，如今女兒即將出世，林子偉更期待可以快點拍全家福照片。

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