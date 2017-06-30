MLB》7局12K強壓天使 克蕭率先12勝續居勝投王（影音）

〔體育中心／綜合報導〕高速公路大戰最終回，道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）踢館先發7局狂飆12K，普伊格（Yasiel Puig）炸裂後大動作甩棒帶動3轟猛攻，終場道奇以6：2擊敗天使，克蕭率先拿到第12勝，續居聯盟勝投王。

本季客場戰績5勝1敗的克蕭今續當「奧客」，開局連飆3K強勢壓陣，主投7局狂飆12K無責失，僅4局下因席格（Corey Seager）守備瑕疵丟1分。普伊格5局上率先開轟大動作甩棒，阿特利（Chase Utley）接力炸裂，道奇單局扛兩轟。

6局上佩德森（Joc Pederson）扛出右中外野三分彈，為道奇單月團隊第50轟，打破隊史單月團隊全壘打紀錄，單場挨3轟的天使先發J.C.拉米瑞茲（JC Ramirez）隨後遭強襲球擊中大腿狼狽退場，此役主投5.1局丟6分（5責失）吞敗。

克蕭7局12K率先摘第12勝。（法新社）

本場高速公路大戰吸引4萬4807人次進場看球，為天使主場翻新後第2多，天使艾斯柯巴（Yunel Escobar）因不滿被96英哩火球砸中，拎著棒子對著投手叫囂，引發雙方板凳清空但無後續衝突，艾斯柯巴前一打席獲保送後念念有詞，讓克蕭大為火光可能是挨砸原因。

目前克蕭掛帥先發的比賽，只要道奇得超過4分的戰績是94勝0敗，克蕭此役繳7局優質先發又獲火力支援，成為本季最快拿到12勝的投手，目前仍獨居聯盟勝投王。王牌守護神簡森（Kenley Jansen）提前上班拿到本季第18次救援成功。

艾斯柯巴挨砸，引發板凳清空。（法新社）

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