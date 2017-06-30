NBA》替魏少找幫手 雷霆相中蓋伊

2017/06/30 14:09

爆料大神Woj貼文。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕根據名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，雷霆將與今夏成為自由球員的國王小前鋒蓋伊（Rudy Gay）見面，希望他能到雷霆幫助魏斯布魯克（Russell Westbrook）。

30歲的蓋伊1月中因左腳阿基里斯腱撕裂導致球季報銷，本季出賽30場，平均攻下18.7分、6.3籃板、2.8助攻、1.5抄截。

雷霆上季三分球命中率僅32.7%，在聯盟排名第26。蓋伊雖非三分射手，但他出手命中率為45.5%，三分外線命中率則為37.2%，若補強蓋伊，定能為雷霆增加更多火力。

傷勢的復原狀況將成為球隊的主要考量因素，但決心放棄高薪、成為自由球員的蓋伊，顯然對自己的復原程度相當有信心。

蓋伊。（資料照，美聯社）

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