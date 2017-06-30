MLB》令人心碎的初登場 洋基菜鳥首局撞斷腿報銷（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕洋基今作客白襪再傳傷情，初登大聯盟的22歲外野手佛勒（Dustin Fowler）為拚接飛球撞上圍牆，造成右膝髕腱斷裂需緊急開刀，本季恐提前報銷，洋基終場以3：4不敵白襪。

洋基農場排名第8的佛勒在3A表現火燙，今獲徵召升上大聯盟，賽前2個小時匆匆趕到球場，擔任先發六棒右外野手。1局下2出局，白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）出棒擊成界外飛球，佛勒拔腿狂奔成功將球接進手套，但因煞車不及直接撞上場邊矮牆，人差點翻進觀眾席。

佛勒拚接界外飛球。（法新社）

佛勒煞車不及撞上矮牆，差點翻進觀眾席。（法新社）

場邊球迷連忙扶住佛勒，還拍了拍他的背稱讚他的拚搏精神，不料佛勒隨後腿軟倒地，無助地抱著右膝無法起身，總教練吉拉迪（Joe Girardi）在場邊掩面驚呼，親自跑上場關心狀況，最後佛勒被載離球場，大聯盟處女秀傷退迅速告終。

洋基隨後宣佈，佛勒的右膝髕腱撕裂，需立即接受手術，安排在芝加哥的大學醫學中心、將由白襪隊醫支援操刀，今年剩餘球季有可能無法再上場。

佛勒於2013年與洋基簽約，奮鬥3季後，今年升上3A出賽70場繳.293/.329/.542優秀打擊三圍，累積13轟43打點，18次發動盜壘成功13次。

佛勒大聯盟處女秀撞斷腿。（美聯社）

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