MLB》令人心碎的初登場 洋基菜鳥首局撞斷腿報銷（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今作客白襪再傳傷情,初登大聯盟的22歲外野手佛勒(Dustin Fowler)為拚接飛球撞上圍牆,造成右膝髕腱斷裂需緊急開刀,本季恐提前報銷,洋基終場以3:4不敵白襪。

洋基農場排名第8的佛勒在3A表現火燙,今獲徵召升上大聯盟,賽前2個小時匆匆趕到球場,擔任先發六棒右外野手。1局下2出局,白襪阿布瑞尤(Jose Abreu)出棒擊成界外飛球,佛勒拔腿狂奔成功將球接進手套,但因煞車不及直接撞上場邊矮牆,人差點翻進觀眾席。

場邊球迷連忙扶住佛勒,還拍了拍他的背稱讚他的拚搏精神,不料佛勒隨後腿軟倒地,無助地抱著右膝無法起身,總教練吉拉迪(Joe Girardi)在場邊掩面驚呼,親自跑上場關心狀況,最後佛勒被載離球場,大聯盟處女秀傷退迅速告終。

洋基隨後宣佈,佛勒的右膝髕腱撕裂,需立即接受手術,安排在芝加哥的大學醫學中心、將由白襪隊醫支援操刀,今年剩餘球季有可能無法再上場。

佛勒於2013年與洋基簽約,奮鬥3季後,今年升上3A出賽70場繳.293/.329/.542優秀打擊三圍,累積13轟43打點,18次發動盜壘成功13次。

