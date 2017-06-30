MLB》台將最速三壘安！林子偉刷新高懸10年紀錄

〔體育中心／綜合報導〕紅襪旅美小將林子偉今天頂替隊長佩卓亞（Dustin Pedroia）擔任先發二壘手，表現相當稱職，單場敲出2支安打，更繳出生涯首支三壘安打和首得分，他連續6場出賽也追平了另一名前旅美好手、現任富邦悍將外野手胡金龍的菜鳥紀錄，而他也刷新由胡金龍保持近10年最速三壘安的台將紀錄。

林子偉今天擔任第8棒先發二壘手，面對雙城先發投手吉布森（Kyle Gibson），首打席就敲出二壘方向穿越安打，第2打席擊出滾地球出局，順利推進隊友，而第3打席擊出差點成為全壘打的右外野深遠飛球，林子偉靠著快腿一路奔上三壘，形成生涯首支三壘安打，單場繳出雙安，第四打席雖然遭到三振，但陣中老大哥H.拉米瑞茲（Hanley Ramirez）在休息室仍拍拍他的肩膀鼓勵他，林子偉此役單場4支2，敲出一支三壘安打，吞下1K，打擊率從1成67上升至3成。

林子偉自6月25日升上大聯盟後，已經連續6場出賽，追平胡金龍2007年新人球季在9月25日至9月30日的出賽紀錄，也以出賽第6場就敲出三壘安打，刷新胡金龍該年第11場出賽敲出三壘安打的台灣打者最快紀錄。

林子偉今天敲出生涯首支三壘安打，刷新台灣球員最速三壘安的紀錄。（美聯社）

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