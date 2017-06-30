MLB》林子偉驚天三壘打 紅襪總教練點名稱讚
2017/06/30 13:15
〔體育中心／綜合報導〕林子偉今天對雙城單場4支2，包括差點飛出去的三壘安打，率領紅襪以6：3贏球，總教練法瑞爾賽後也稱讚林子偉的表現。
林子偉賽前打擊率0.167，今天擔任先發8棒二壘手，擊出2支安打，打擊率升到0.300，排在他後面的9棒馬瑞洛1安2打點，法瑞爾賽稱讚後段棒次的貢獻，為球隊打進不少分數。
針對林子偉揮出生涯首支三壘安打，法瑞爾也直接點明誇讚，「子偉有幾個揮棒相當不錯。」紅襪明天將作客多倫多，對上藍鳥隊，對方將派出右投手艾斯查德（Marco Estrada），林子偉有機會連2場先發。
法瑞爾。（資料照，法新社）
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