MLB》沒收法官全壘打 牛奶小子「美技」吊胃口（影音）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今在主場迎戰洋基，「牛奶小子」卡布雷拉（Melky Cabrera）此役在全壘打牆前美技沒收聯盟全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）的陽春砲，白襪終場以4：3險勝洋基，完成關鍵守備的卡布雷拉功不可沒。

卡布雷拉此役雖然進攻上沒有幫助球隊，4打數無安打，但他在5局上的守備相當關鍵，洋基重砲賈吉該局面對白襪先發投手「神盾」謝茲（James Shields）敲出一支左外野深遠飛球，非常有機會形成全壘打，左外野手卡布雷拉奮力躍起接球，下來時卡布雷拉還在找球，不知道球飛往何方。

不過卡布雷拉的「藏球」雖然騙到了電視機前的觀眾，但目睹全程的外野主場球迷喜悅之情都溢於言表，紛紛鼓掌歡呼，此時卡布雷拉才從手中掏出球來，表示自己已經將賈吉接殺出局，牛棚的隊友也起立為他歡呼，謝茲也脫帽向他致敬。

白襪此役制勝功臣還有賈西亞（Willy Garcia），他在4局下二三壘有人時擊出超前的二壘安打，一舉打回2分，助隊以4：3擊敗洋基。

卡布雷拉美技沒收賈吉的全壘打。（今日美國）

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