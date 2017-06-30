台北羽球公開賽》周天成直落二晉四強 坦言打自己人不帶勁
2017/06/30 15:50
周天成進四強。（記者陳志曲攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣羽球一哥周天成於八強戰遭遇國家隊隊友林祐賢，小天度過首局前半的亂流，比賽後段漸入佳境，最終用了40分鐘，輕鬆以21：16、21：15直落挺進四強，朝衛冕之路邁進。
連兩輪碰上國內選手，周天成直言，還是喜歡打國外選手，兄弟鬩牆感覺紐捏、綁手綁腳，碰上國外選手比較容易激發鬥志，畢竟槍口一致對外。
開賽周天成仍在熟悉場地，他表示，此戰球飛比較慢，感覺球帶不出去，所以施展不開。首局戰成12：12平後，小天火力全開，拉出6：1的攻勢甩開林祐賢追擊，收下勝利。
周天成進四強。（記者陳志曲攝）
周天成進四強。（記者陳志曲攝）
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