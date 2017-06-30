桌球神童獨拿兩點 台灣隊重返亞青四強行列

林昀儒。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕由「桌球神童」林昀儒領軍的台灣隊，今天在南韓牙山舉行的2017年亞洲青少年桌球錦標賽18歲組男子團體八強戰，以3：2敵日本隊，將和南韓隊爭奪決賽門票。

台灣隊打頭陣的削球好手陳君翔，以2：3惜敗18歲以下世界排名第2的木造勇人﹔接手上場的林昀儒隨後以3：0輕鬆解決18歲以下世界排名第9的宇田幸矢，為台灣隊扳回一城。

第3點，14歲小將馮翊新以2:3不敵高見真己﹔背水一戰的台灣隊第4點由林昀儒再度披掛上陣，以3:1收拾木造勇人，再度逼平戰局。

決勝第5點，陳君翔克服局數0:2落後，以3:2逆轉擊敗宇田幸矢，幫助台灣隊重返四強。

15歲組男子團體賽，馮翊新和黎昕祐也攜手以3:0打退香港，同樣要南韓爭奪冠軍戰門票。

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