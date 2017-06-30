MLB》學老大哥？道奇普伊格開轟 還帥氣甩棒（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕道奇古巴籍好手普伊格（Yasiel Puig）今天對天使的比賽中開轟，他先拎著球棒往一壘走幾步後，再大動作甩棒，這動作與大都會古巴巨砲塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）相似。

5局上雙方戰成1：1平手，普伊格一棒掃出左外野陽春砲突破平手僵局，他先是拎著球棒，看球飛出去後，再將球棒甩出去，才開始跑壘，這動作被大聯盟官網認為與塞斯佩德斯開轟後的動作很相似。

這場比賽道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）先發7局狂飆12K失1分非責失，助球隊以6：2擊敗天使。

普伊格。（美聯社）

普伊格。（美聯社）

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