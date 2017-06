MLB》學老大哥？道奇普伊格開轟 還帥氣甩棒（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕道奇古巴籍好手普伊格(Yasiel Puig)今天對天使的比賽中開轟,他先拎著球棒往一壘走幾步後,再大動作甩棒,這動作與大都會古巴巨砲塞斯佩德斯(Yoenis Cespedes)相似。

5局上雙方戰成1:1平手,普伊格一棒掃出左外野陽春砲突破平手僵局,他先是拎著球棒,看球飛出去後,再將球棒甩出去,才開始跑壘,這動作被大聯盟官網認為與塞斯佩德斯開轟後的動作很相似。

這場比賽道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)先發7局狂飆12K失1分非責失,助球隊以6:2擊敗天使。

普伊格。(美聯社)

