中職》單局海灌9分 兄弟二軍大勝桃猿
2017/06/30 16:45
中信兄弟二軍先發投手潘韋辰。（記者黃志源攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕中信兄弟二軍今天迎戰Lamigo桃猿，推出潘韋辰主投，繳出7局失2分的好表現，打線也在6局下一口氣灌進9分，終場兄弟以11：2大勝。
3局下，兄弟攻下2分先馳得點，4局上輪到猿隊反攻，張閔勛敲出2分打點全壘打，幫助球隊扳平，雙方戰成2：2。
6局下半，兄弟打線串連，一口氣攻下9分，取得大幅領先，加上牛棚投手官大元、李吳永衡無失分接連守成，幫助球隊以9分差擊敗對手。
此役兄弟先發投手潘韋辰主投7局被敲6安失2分，送出1保送2三振，收下勝投，打者的部分則以張志強表現最為突出，4打數3打點並攻下2分打點；猿隊先發蘇俊羽則是5局被敲9安失8分（6責失）。
Lamigo二軍先發投手蘇俊羽。（記者黃志源攝）
猿隊張閔勛擊出2分打點全壘打，追平比數。（記者黃志源攝）
中信兄弟投手官大元今天在二軍比賽，再度上場中繼投球。（記者黃志源攝）
中信兄弟二軍投手李吳永衡9局上後援投球，被擊出2支安打。（記者黃志源攝）
中信兄弟二軍打者張志強4打數擊出3安打，攻下分打點。（記者黃志源攝）
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