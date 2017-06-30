MLB》林子偉大聯盟官網介紹頁面 讓人看見「台灣」

大聯盟官網更新林子偉的照片，選了一張球棒底部有台灣國旗的照片，作為背景照。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪旅美小將林子偉今天單場敲2安，助紅襪以6：3擊敗雙城。大聯盟官網也更新他的照片，選了一張球棒底部有台灣國旗的照片作為背景照，讓許多台灣網友直呼帥氣。

林子偉自6月25日升上大聯盟，是台灣第13位登上大聯盟舞台的選手，他今天對雙城追平台灣單場紀錄的2支安打，包括首支三壘打、首次得分，助球隊獲勝，打擊率也回升至3成，目前10打數有3支安打，跑回1分。

林子偉的球棒底部有台灣國旗，不但代表自己來自台灣，更見到他在小細節的用心。林子偉所屬的寶悍經紀公司表示，那是紅襪2A教練江肇軒給林子偉的國旗貼紙，他就拿來貼在球棒底部。

林子偉。（美聯社）

林子偉的球棒底部有台灣國旗。（美聯社）

林子偉的球棒底部有台灣國旗。（美聯社）

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