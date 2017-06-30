台北羽球公開賽》賽前冒冷汗 李洋靠意志力擊敗「韓」流
2017/06/30 17:17
李洋、李哲輝組合晉級八強。（記者陳志曲攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕台北羽球公開賽男雙8強賽，「雙李配」李洋／李哲輝聯手挑戰南韓鄭義錫／金德永，雙方鏖戰56分鐘才分出勝負，終場李洋／李哲輝靠著第三局回穩，強拉尾盤以22：20、19：21和21：13挺進四強。
積勞成疾的李洋賽前練習直冒冷汗，完全無法熱身，隊友李哲輝只能找學長陪練，首局驚險獲勝後，南韓發現李洋體力不繼，次局頻頻打點，利用長、短球吊動，讓他來回奔波，李洋說，「回球很軟弱，對手刻意針對我攻擊，第三局用意志力苦撐才扳回一城。」
今日台灣總共有五組雙打於8強賽出賽，有三組晉級四強，男雙世界排名第15的「雙麟配」陳宏麟/王齊麟，今展現宰制力以，輕鬆21：19、21：9擊敗李勝木/林家祐，連續2年殺進4強。
李洋、李哲輝組合晉級八強。（記者陳志曲攝）
李洋、李哲輝組合晉級八強。（記者陳志曲攝）
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