高球》盧建順打下再見博蒂 奪2017台灣長春同學會邀請賽冠軍

盧建順靠著最後1洞推進博蒂奪下冠軍。（TSPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017台灣長春同學會邀請賽，今天在山溪地球場進行最後1回合決戰，長春職業高爾夫會理事長盧建順與前旅日好手林根基纏鬥到最後，盧建順靠著第18洞打下再見博蒂，以1桿之差的136桿驚險勝王，這是今年他在長春台巡賽的第4冠。

盧建順和林根基昨天在第1回合都打出68桿，並列領先。今天進行第2回合決戰，林根基靠著第8洞起連續3個博蒂，一度超前3桿。

第11洞盧建順推進7呎博蒂，林根基球打中樹木，多花了1桿吞柏忌，差距縮小成1桿。

最後3洞林根基3洞都打Par，盧建順在兩個5桿長洞都射下小鳥，尤其第18洞，盧建順開球在球道，第2桿拿3號木桿攻果嶺，球落在果嶺右邊沙坑，他自沙坑救球上果嶺，剩下5呎博蒂機會，盧建順推桿進洞，奪走冠軍。

這是盧建順繼南區熱血傳承公開賽和台灣強基金會長春公開賽之後連續第3場比賽奪冠，也是他在今年台灣長春賽事的第4冠。

盧建順賽後表示，今天前9洞木桿開球打得很好，就是推桿每次都差一點，錯失抓鳥機會。從第11洞推進7呎博蒂後，推桿終於變準了，才能在最後1洞抓鳥勝出。

盧建順（右）贏得2017台灣長春同學會邀請賽冠軍，賽後從賽事贊助者王永樹手中接過冠軍支票。（TSPGA提供）

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