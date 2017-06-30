中職》今晚洲際猿象戰 因雨延至7/5原地補賽
2017/06/30 18:50
因賽前突然下起大雨，比賽延賽。（記者郭羿婕攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕原定今晚在台中洲際球場進行的中信兄弟、Lamigo桃猿之戰，因賽前突然下起大雨，造成場地積水，延至7月5日晚間6點35分於原場地進行補賽。
中信兄弟與桃猿隊原訂台中洲際棒球場賽事，場上突然間下起雷雨。（記者廖耀東攝）
中信兄弟與桃猿隊原訂台中洲際棒球場賽事，場上突然間下起雷雨。（記者廖耀東攝）
中信兄弟與桃猿隊原訂台中洲際棒球場賽事，場上突然間下起雷雨，烏雲舖天蓋地似襲來，進場球迷拿著雨傘卻正在等雨停準備看球。（記者廖耀東攝）
中信兄弟與桃猿隊原訂台中洲際棒球場賽事，場上突然間下起雷雨，烏雲舖天蓋地似襲來，進場球迷拿著雨傘卻正在等雨停準備看球。（記者廖耀東攝）
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