悍將欲擺脫墊底 今日賽事預告與轉播
2017/07/01 06:31
旅美小將林子偉昨日對雙城擊出2支安打，包括首支三壘打、首次得分，打擊率上升到3成，今天上演美東內戰，面對來襲的藍鳥派出右投艾斯查德先發，林子偉能否延續昨日打擊手感，幫助紅襪拿下二連勝？
陷入7連敗的統一本週二度來到斗六，這次對手換成悍將，派出洋投布魯斯試圖止敗，不過4連勝的悍將同樣派出洋投羅力，前一次羅力出賽同樣是對統一，主投7局無失分飆出8K，今天若能拿下勝投，悍將將超越統一，並擺脫聯盟爐主位置。
台灣羽球一哥周天成於八強戰遭遇國家隊隊友林祐賢，小天度過首局前半的亂流直落挺進四強，他表示喜歡打國外選手，碰上國外選手比較容易激發鬥志，畢竟槍口一致對外，也期待他之後的表現。
MLB
07:00 紅襪 vs. 藍鳥（FOX體育、民視）
中職
18:35 富邦悍將 vs. 統一獅 <斗六>（FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBLTV）
日職
17:00 DeNA vs. 巨人（緯來體育、愛爾達體育）
13:00 養樂多 vs. 阪神（ELEVEN）
台北公開賽
12:00 （FOX體育）
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