NBA》美媒爆海沃德將成自由球員 預計與塞隊、熱火見面
2017/06/30 19:29
海沃德。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕ESPN報導，爵士小前鋒海沃德（Gordon Hayward）決定不執行下個賽季的球員選擇權，將進入自由市場，接著會與塞爾提克、熱火見面。
ESPN記者史坦恩（Marc Stein）爆料，根據消息來源指出，海沃德下賽季的球員選擇權為1670萬美元，他也告知爵士球團，不執行下個賽季的球員選擇權，成為完全自由球員，而海沃德將在當地時間本週六自由市場開市後，與塞爾提克、熱火見面。
該文指出，塞爾提克正關注海沃德加盟球隊的意願，球隊也嘗試追求溜馬一哥喬治（Paul George），塞隊想仿效勇士模式組大團，讓這兩人能搭配自家後衛「矮湯」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、以及前鋒哈佛德（Al Horford）。
塞爾提克和熱火都能開出4年1.27億美元（約新台幣38.8億元）的頂薪合約，而爵士能開5年最多1.8億美元（約新台幣55.1億元）的合約。
海沃德。（美聯社）
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