MLB》全壘打滿天飛 各隊強投質疑球變「彈」

紅襪投手普萊斯。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟本季全壘打滿天飛的情況，讓不少球員質疑比賽用球出問題，紅襪王牌普萊斯（David Price）受訪時就斬釘截鐵的說：「球百分之百有問題，我們很多人都在討論這件事。」

根據統計，大聯盟開季至今已有14名球員至少敲出20轟，若按照這樣的速度，這些球員很有機會在今年球季結束前達單季40轟，但去年僅有8名球員達標，在3年前甚至僅有水手打者克魯茲（Nelson Cruz）一人達40轟。

光芒投手亞契（Chris Archer）則提到，他認為小聯盟3A用球和大聯盟的不一樣，同樣的角度和力道揮擊出去的球，3A的球大概會短個30英呎，他也以道奇打者貝林格（Cody Bellinger）為例，認為貝林格上到大聯盟後打擊火力明顯提升，而外媒也提出數據指出，貝林格在小聯盟平均15.4打席才有1發全壘打，但上到大聯盟後，平均9.3打席就有1轟。

老虎強投韋蘭德（Justin Verlander）則覺得問題出在球的縫線，但不管事實為何，他都希望聯盟能夠坦承以對，「聯盟可以告訴大家，球做了些調整，希望提升進攻強度，而且聯盟也確實有必要跟大家解釋，為何今年全壘打產量變多，這應該是大家都想知道的吧！」即便受到球員們質疑，但聯盟仍否認這項傳聞，並強調用球檢測數據都合格。

韋蘭德。（資料照，美聯社）

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