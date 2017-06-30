溫網》冤家路窄 謝淑薇再戰紅土敗將孔塔

謝淑薇。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017年溫布頓網球錦標賽單打會內籤表出爐，謝淑薇、地主「英國一姊」孔塔（Johanna Konta）冤家路窄，繼上月法網紅土大滿貫後再度狹路相逢，小薇下週一可望在中央球場出擊，力抗東道主優勢同時爭取開胡晉級女單64強。

31歲的謝淑薇寶刀未老，先前巴黎羅蘭加洛斯首輪大爆冷門，硬是扳倒名氣響亮的孔塔，也逼得強敵連3年於紅土大滿貫一戰出局。儘管世界女單排名高居第7的「英國一姊」擅長草地作戰，不過諾丁罕奪冠之後，伊斯特本4強才因傷退賽，這位溫網第6種子若無法找回最佳狀態，排行112的小薇仍有機會以小搏大，再度跌破專家眼鏡締造驚奇。

至於「網球精靈」張凱貞的籤運也不差，女單將首戰中國王薔，雙方自2008年起已交手5回，台將挾4勝1負領先，如今首度大滿貫舞台對壘，苦練多時的張凱貞有信心旗開得勝， 草地強壓2014年仁川亞運女單金牌挺進次輪。同樣128籤的男單方面，「寶島一哥」盧彥勳手氣更佳，抽到會外賽晉級對手的好籤。

張凱貞。（資料照，記者陳志曲攝）

盧彥勳。（資料照，記者廖振輝攝）

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