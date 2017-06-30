日職》曾是戰力外球員 福山博之出賽30場防禦率「0」（影音）
2017/06/30 21:06
〔記者林子翔／綜合報導〕曾被橫濱DeNA宣告戰力外的選手，28歲中繼福山博之近年來成為樂天主力中繼投手，本季至今出賽30場，防禦率仍是完美的「0」。
福山博之高中之前是二壘手，就讀大阪商業大學後才棄打從投，他在2010年被橫濱以第六指名選中，他在橫濱兩年期間表現欠佳，2012年季後當時有教練建議他改練打者，因為福山博之在50公尺衝刺只需6秒，但他仍想擔任投手，因此被球團發予戰力外通知，樂天隨後將他吸收入團。
福山博之在2013年表現普普，整季出賽22場防禦率4.41，該年還曾當過代跑。隔年他表現大爆發，繳出4勝2敗23中繼點1救援，防禦率1.87，也入選明星賽，接著2015、2016年都有不錯的好表現。
除了直球有150公里的速球外，福山博之搭配噴射球、滑球等球路，完全宰制打者，總計他今年出賽30場共27.1局投球，被敲17安打，送出14三振，僅4次保送、1次觸身球，失掉1分非自責，防禦率仍是「0」。他與洋投何曼（Frank Herrmann）、終結者松井裕樹組成堅強後援防線。
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