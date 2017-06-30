NBA》杜蘭特願降薪續留勇士 D.格林：表示他認同球隊
2017/06/30 21:14
杜蘭特。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕轉戰勇士第一年就順利拿下冠軍，杜蘭特（Kevin Durant）也決定降薪與勇士續約，根據美聯社報導，這項消息僅差正式公布而已，隊友D.格林（Draymond Green ）、主帥柯爾（Steve Kerr）都對這件事情發表看法。
勇士今天夏天有不少人將成為自由球員，包含柯瑞（Stephen Curry）、伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）等人，外界也好奇這支超級強隊將如何保留陣容的完整。
談起杜蘭特願意續約，D.格林表示，「這代表很多意義，意味著一個球員對於這支球隊的認同。以目前的情況，我們勢必有些人得做出犧牲，讓球隊運轉更順利，就像我願意少拿一些（薪水），好讓球隊去追逐杜蘭特，如果要保留完整的球隊，就得有人犧牲。」
除了杜蘭特，柯瑞先前也曾表態，他也願意為了球隊需求而做調整，柯爾則力讚子弟兵們，他認為這些球員不僅擁有絕佳的天賦，有團隊概念更是勇士能夠成功的原因，「他們不會只想到自己，總是把團隊放在最前面，只要是對球隊好的事情，他們都願意去做。」
D.格林。（資料照，USA Today Sports）
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