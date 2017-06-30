MLB》林子偉單場2安好表現 美媒稱他「HIT KING」

林子偉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪23歲台灣野手林子偉今天面對雙城揮出單場2安打的表現，助球隊以6：3獲勝。美聯社更是以「HIT KING」形容林子偉的表現。

美聯社報導，林子偉第一週的大聯盟之旅，在他首打席敲安後，今天又揮出單場2安，包含一支三壘安打，接著也靠馬瑞洛（Deven Marrero）的二壘安打回來得分。他在此戰之前，打擊率僅1成67，比賽後打擊率回升至3成。

紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）表示，球隊的後段棒次表現很棒，「他們能做出貢獻、製造得分。」他也稱讚林子偉，「子偉有幾個揮棒相當不錯。」

另外，當林子偉敲出大聯盟生涯首支三壘安打時，紅襪官方推特也發文祝賀，還寫到「Tzu-Wei Lin for threeeee！」

林子偉敲三壘安的影片請點此。

林子偉。（美聯社）

Tzu-Wei Lin for threeeee! pic.twitter.com/hW5ri66qdC — #VoteRedSox （@RedSox） 2017年6月30日

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友