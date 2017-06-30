NBA》保羅跳船改搭火箭 快艇主帥：感到失望

保羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇「船長」保羅（Chris Paul）日前被交易至火箭，讓不少人對於這個結果感到驚訝，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）受訪時表示，保羅的離開讓他覺得很失望，但不會責怪他，只能怪球隊沒有積極的將他留下。

先前有外媒爆料，保羅選擇離隊是因為不滿總教練瑞佛斯與自己兒子小瑞佛斯（Austin Rivers）的裙帶關係，甚至和隊友葛瑞芬（Blake Griffin）及小喬丹（DeAndre Jordan）都有關係，對此瑞佛斯表示，別把事情牽扯到其他人身上，有權決定離開與否的，只有保羅自己。

「至於我會不會對他的決定感到失望？那是當然，我覺得他跟我們一起會更有機會贏球，但這也沒關係啦，不是任何人的錯，只能說是我們沒能力留住他。」即便對於保羅的離開感到難過，但瑞佛斯也對快艇未來感到期待，「在這種情況下，我認為我們做得很好，獲得貝佛利、迪卡爾及哈瑞爾對我們很重要。」

保羅（右）、瑞佛斯。（資料照，歐新社）

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