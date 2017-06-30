MLB》才剛遭洋基DFA 卡特又被拉回大聯盟

卡特。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕去年的國聯全壘打王卡特（Chris Carter）日前因表現不佳，遭洋基球隊指定讓渡（DFA），原本被放至3A球隊，但近期又被洋基拉上大聯盟，這讓卡特的心情有如三溫暖。

洋基的一壘手奧斯汀（Tyler Austin）、柏德（Greg Bird）都在傷兵名單，為了增加一壘的人手，因此再把卡特拉回大聯盟。這讓卡特也直呼，「可見這比賽的運作方式有時候是多麼瘋狂。」

洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）表示，球隊需要另名一壘手，他認為卡特的棒子若火燙，可以對球隊有貢獻。

去年以41發全壘打冠居國聯的重砲卡特，本季以1年350萬美元（約新台幣1億元）轉戰洋基，但他表現不佳，出賽57場繳出8轟、23分打點、2成04的打擊率，他在167個打數吞下70次三振。

卡特。（資料照，USA Today Sports）

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