日職》青柳晃洋單局爆 阪神吞相隔5年的8連敗

青柳晃洋。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎今天在甲子園球場面對養樂多，虎軍先發青柳晃洋在第5局遇上亂流，加上控球不穩，一口氣掉4分，最後球隊以3：4輸球。

阪神前4局完以1分領先，但5局上青柳晃洋不穩，先是在無人出局滿壘時對藤井亮太投出保送掉分，接著坂口智隆敲出帶有2分打點的安打，青柳晃洋對上田剛史投觸身球、又對山田哲人投保送，再掉1分。阪神打線之後雖追回2分，仍吞下敗仗。

青柳晃洋此戰總計5局投球，被敲3支安打，投出2保送、3次觸身球，失掉4分，另有5次三振，吞下本季第3敗；養樂多先發布坎南（David Buchanan）主投5局被敲4安失2分1分自責，拿下本季第5勝。

阪神輸球後，不但吞下近5年來的8連敗，與龍頭廣島有7.5場勝差，與第三名的橫濱DeNA剩下2場勝差。

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