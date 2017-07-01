網球》「辛然配」3連勝晉伊斯特本決賽 問鼎草地二連冠

辛然配問鼎草地二連冠。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓草地大滿貫最後暖身的英國伊斯特本網賽，詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis ）單日2連勝勇闖女雙4強後，隔天再接再厲，開賽連下11局，6：0、6：1狠狠痛宰持外卡的英國史密絲（Anna Smith）／美國梅莉雪（Nicole Melichar） ，第2種子「辛然配」3連勝挺進決賽，預約「背靠背」草地二連冠。

冤家路窄的雙方人馬，上週才在西班牙馬優卡同樣四強碰頭，當時「辛然配」技高一籌，直落2殺入決賽，最終壓軸對手又因賽前受傷退出，讓她們順勢高舉草地賽季合作首冠；如今只花43分鐘再挫英美老冤家，默契愈來愈好的「辛然配」已連兩週問鼎金盃，週六決賽對手則為澳洲的芭提（Ashleigh Barty）／戴拉夸（Casey Dellacqua）。

這項男、女合站盛事，「辛然配」雖因下雨苦等多時，臨場依舊勢如破竹，總計3戰僅掉6局、連兩場都送出「貝果」，挾著壓倒性優勢横掃對手組合，加上上週草地已6連勝，儼然又是奪冠大熱門。

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