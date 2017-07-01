MLB》林子偉扛先發游擊 再創台灣首見紀錄

2017/07/01 06:02

林子偉擔任先發游擊手。（取自紅襪推特）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕紅襪今天飛到多倫多與藍鳥進行3連戰，首戰先發陣容公布，林子偉大聯盟生涯首度擔任先發游擊手，這是他最拿手的守備位置。比賽將在早上7點開打，台灣由FOX體育、民視現場直播。

扣掉首戰代跑出賽，林子偉前5戰有3戰擔任三壘手、2戰二壘手，包括昨天頂替輪休的紅襪隊長佩卓亞（Dustin Pedroia），擔任先發二壘手，今天輪到明星游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）休息，再讓林子偉更換守備位置。

游擊是林子偉在小聯盟最熟悉的位置，守過388場3340局，比二壘、三壘和中外野多了不少，也是獲得最高評價的位置。接連先發三壘、二壘和游擊手後，林子偉成為台灣史上首位在大聯盟有3個守位的球員，過去胡金龍有游擊、二壘；林哲瑄中、右外野；陳金鋒左外野。

此外，自從25日登上大聯盟至今，林子偉連續出賽7場，也追平胡金龍在2007年9月24至10月1日締造的菜鳥紀錄。藍鳥此役將派出右投艾斯查德（Marco Estrada）先發，本季戰績4勝6敗、防禦率4.89；紅襪則是費斯特（Doug Fister），戰績0勝1敗、防禦率4.50。

紅襪先發打線 

1 貝茲（Mookie Betts）, RF
2 班尼泰迪（Andrew Benintendi）, LF
3 佩卓亞（Dustin Pedroia）, 2B
4 莫爾蘭（Mitch Moreland）, 1B
5 拉米瑞茲（Hanley Ramirez）, DH
6 布雷德利（Jackie Bradley Jr.）, CF
7 瓦茲奎茲（Christian Vazquez）, C
8 林子偉, SS
9 馬瑞洛（Deven Marrero）, 3B

藍鳥先發打線

1 包提斯塔Jose Bautista, RF
2 卡瑞拉Ezequiel Carrera, LF
3 唐納森Josh Donaldson, 3B
4 史摩克Justin Smoak, 1B
5 摩拉雷斯Kendrys Morales, DH
6 杜洛威斯基Troy Tulowitzki, SS
7 戈英斯Ryan Goins, 2B
8 皮拉Kevin Pillar, CF
9 邁利Luke Maile, C

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