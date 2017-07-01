MLB》8.2億僅出賽65場 紅襪釋出明星工具人

克雷格遭釋出。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今宣布釋出曾入選明星賽的工具人克雷格（Allen Craig），自從他在2014年被交易到波士頓，僅在大聯盟出賽65場，2015年後更沒上過大聯盟。

克雷格在2012-13年雙雙入圍國聯年度MVP，並於2013年入選明星賽，在紅雀5年攻擊指數0.803，2014年和凱利（Joe Kelly）被交易到紅襪隊，紅雀則獲得雷基（John Lackey）。

來到波士頓前，克雷格能守外野、一壘，打點能力也相當出色，2014年來到紅襪僅出賽1場就傷到腳踝，身手一去不復返，在紅襪僅有195打席，打擊率0.139。

本季克雷格在3A出賽47場，打擊率0.253，只有1發全壘打，由於今年就是保障約最後一年，紅襪決定釋出，前後支付約2700萬美元（約8.2億台幣）薪資，克雷格僅打了65場比賽。

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