MLB》紅襪延長賽擊敗藍鳥 林子偉3打數1保送

林子偉今天沒有敲出安打。（取自MLB）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕紅襪在客場對戰藍鳥，林子偉擔任先發8棒游擊手，連7場出賽追平胡金龍2007年保持的台灣菜鳥紀錄，可惜3打數無安打，但有1次保送，紅襪在延長賽11局以7：4勝出，保住美聯東區龍頭。

紅襪派出費斯特（Doug Fister）先發，首局遭藍鳥重砲史摩克（Justin Smoak）轟出3分砲，雖然對方先發艾斯查德（Marco Estrada）控球不穩，3局上連投3次保送，包括林子偉首打席連選4顆壞球上壘，中心打線卻打不回來，前4局被無安打封鎖。

5局上，紅襪終於敲安展開攻勢，攻占一二壘之際，佩卓亞擊出二壘打追回2分。6局上，林子偉扮演助攻角色，一二壘有人擊出滾地球，將跑者推進至二三壘，並在馬瑞洛、班尼泰迪接連敲安送回逆轉2分。

紅襪先發費斯特5局掉3分退場，牛棚漢柏利（Heath Hembree）一上就被杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）轟追平砲。雙方一路鏖戰至延長賽，林子偉在7局上第四度上場打擊遭三振，本來10局上還能上場打擊，卻因對方換上左投而遭更換代打，此役3打數無安打，打擊率降至0.231。

雙方戰到11局，紅襪靠著4支安打和1次守備失誤，單局狂攻3分打破僵局，終結者金布瑞（Craig Kimbrel）也在11局下投出三上三下，進帳本季第23次救援成功。

林子偉。（資料照，美聯社）

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