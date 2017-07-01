MLB》林子偉今先發守游擊 守備功力獲總教練肯定
2017/07/01 07:50
林子偉今天首次在大聯盟擔任先發游擊手。（美聯社）
〔記者張浩群／綜合報導〕紅襪今天作客多倫多挑戰藍鳥，台灣旅美小將林子偉連續2天排進先發陣容，此役頂替輪休的柏格茲（Xander Bogaerts）擔任第八棒游擊手，紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）賽前受訪時表示，這是林子偉自己用手套爭取來的。
「游擊是林子偉在小聯盟最熟悉的位置，能讓他感覺到比較自在，」法瑞爾表示，柏格茲除了移動日外，已經將近2個月沒有得到額外的休息，所以才做出這樣的調度，他認為這是林子偉自己創造出來的機會，因為他的守備很穩定。
林子偉在小聯盟時期幾乎都是以守游擊為主，守過388場3340局，在1769次守備機會中只發生過90次失誤，守備率高達9成49。
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