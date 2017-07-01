美巡賽》林墨斯續保領先 潘政琮未進決賽

瑞典好手林墨斯仍暫居領先。（今日美國）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Quicken Loans National高球賽，瑞典好手林墨斯依舊站在排頭，他以兩回合總計130桿，兩桿之差領先澳洲歐格威。台灣好手潘政琮今天打出72桿，總計146桿未能打進決賽。

林墨斯連績兩回合都打出65桿，今天開賽之後，5洞他就賺進3個博蒂，這回合進帳5桿，沒有柏忌，完美地站在領先位置。

歐格威今天打出6個博蒂、1個柏忌，也是65桿完賽，總計132桿從並列第8上升到第2名。美國的桑莫海斯以134桿排第3。

這場比賽打完兩回合之後，晉級標準落在高於標準桿4桿的144桿。潘政琮開賽雖連抓兩鳥，但後續吞了兩個柏忌，還在第6洞開球偏右，打進荒草區，只能罰桿拋球，這洞吞下雙柏忌，前9洞打完高於標準桿2桿，後9洞他博蒂和柏忌各打1個，最後72桿作收，未能晉級。

台灣好手潘政琮未能打進決賽。（資料照，今日美國）



新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友