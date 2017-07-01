NBA》小AI尋求大約? 最快明天與馬刺會面

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士近3年拿下2座總冠軍，但多名球員在這個夏天即將成為自由球員，其中奪冠功臣之一的33歲伊古達拉（Andre Iguodala）日前傳出將離開勇士與其他球隊簽下大約，將在明天自由市場開啟後與馬刺會面。

根據ESPN記者海因斯（Chris Haynes）指出，伊古達拉最快將於週日成為自由球員後，與馬刺隊會面。伊古達拉在勇士的四個球季繳出場均7.9分、3.5助攻與4籃板與1.2抄截，並於今年的總冠軍賽第5戰替補出賽，替球隊砍下20分，成為勇士奪冠的關鍵之一。

勇士也不排除用大鳥資格留下這名大將。但據報導指出，在伊古達拉成為自由球員後，勇士並未安排與他會面。

伊古達拉。（資料照，法新社）

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