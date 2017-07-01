NBA》首輪選秀權就換到金童 盧比歐被交易至爵士

盧比歐被交易至爵士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼總管雷登（Scott Layden）日前打包票當家控衛會續留盧比歐（Ricky Rubio），不料今天卻傳出球團與爵士已經達成協議，將交易盧比歐，換來一枚明年首輪選秀權。

《ESPN》報導，灰狼送盧比歐去爵士，換來明年首輪選秀權，而且這是爵士從雷霆所取得的前14順位的保護籤，據消息指出，灰狼連續送走盧比歐和鄧恩（Kris Dunn）2名控衛，將在自由市場上鎖定哈勒戴（Jrue Holiday）、提格（Jeff Teague）、希爾（George Hill）和羅斯（Derrick Rose）等人。

盧比歐上季場均繳出11.1分、9.1助攻，尤其在明星賽後繳出場均16分10.5助攻的佳績，不過投籃命中率不佳仍是他的罩門，生涯平均僅37.5%的投籃命中率。

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