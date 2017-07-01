MLB》初登場首局撞斷腿報銷 洋基菜鳥也很沮喪（影音）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕洋基22歲菜鳥佛勒（Dustin Fowler）昨天上聯盟，卻在首局守備太拚撞斷髕骨肌腱，尚未站上打擊區就本季報銷，不少球迷為之心碎。佛勒今天表示，很沮喪今年球季沒辦法再出賽，但也樂觀表示這會讓他的生涯首打席更加特別。

「上大聯盟是我畢生追求的旅程，現在我必須更加努力回到那邊，繞了這一圈，或許會讓事情變得更特別。」佛勒躺在病床如此說道。

佛勒排名本季大聯盟官網百大新秀第98，在小聯盟奮鬥421場比賽，才得以在昨天先發出賽，卻在首局接一顆界外球時，撞上白襪球場右外野較低的欄杆，當場痛到站不起來，賽後被宣告本季可能報銷。

「這是個很不幸的狀況，」佛勒表示，「我全力衝刺想接到那顆球，那是我打球的方式，然後我撞上柵欄一個不對的地方，總之是個很詭異的意外，你真的拿它沒轍。」

洋基球迷看得心碎，總教練吉拉迪更是流下眼淚。「我還是很開心昨天能上大聯盟，但也很沮喪今年剩餘球季無法回去了。」佛勒說，他的手術相當成功，大概會休息4至5個月，準備好參加明年春訓。

不少隊友都主動給予鼓勵，讓佛勒感到很溫暖。「大家都幫我祈禱，告訴我要樂觀，」他說，「每個人都很要好，很熱情，是一支沒有任何圈圈的球隊。我一定會克服它，然後盡我所能回到球隊。」

佛勒接界外球受傷。（法新社）

佛勒接界外球受傷。（法新社）

佛勒接界外球受傷。（美聯社）

佛勒被送出場。（美聯社）

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