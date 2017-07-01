NBA》續留「牆哥」 巫師祭出頂薪合約

〔體育中心／綜合報導〕巫師上季東部準決賽輸給塞爾提克，希望能在這個夏天補強提升戰力，但更重要的是該如何留下球隊明星球員控衛「牆哥」沃爾（John Wall）。

據華盛頓郵報Tim Bontemps指出，由於沃爾今年入選NBA最佳陣容，根據新條款規定，他可以提前與巫師續約，內容將於2019年生效，而合約的時間也將會延長四年。巫師將於週日自由球員市場開啟時，替沃爾研擬一份大約，合約總價值高達1.68億美金。但沃爾尚未決定是否接受這份合約，打算等待聯盟其他球隊如何衡量他的價值。

「我想看看他們會在自由球員市場做些什麼，然後我會跟我的家人、經理、經紀人都好好談談，看看我們該怎麼做。」沃爾表示，「巫師肯定是我想待著的地方，但我仍然必須確定事情都往正確的情況發展，同時確定球隊是在我們希望的狀態中建構，而不是讓球員困在一個不舒適的環境裡。但我愛華盛頓，也愛在這個城市打球，除了這裡，我想不到什麼其他我願意效力的城市了。」

隨著巫師多位球員進入自由市場，巫師若想擁有多名大將勢必得付出多筆高薪合約，以增強戰力。

沃爾。（資料照，法新社）

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