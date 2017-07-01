NBA》公牛邁向重建 朗度找不到買家遭釋出

朗度（左）遭到釋出。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥公牛打算進行重建，日前交易當家球星巴特勒（Jimmy Butler）之後，今天宣布釋出當家控衛朗度（Rajon Rondo）和替補球員坎南（Isaiah Canaan）。

31歲的朗度去年與公牛簽下2年2800萬美元（約8.4億台幣）的合約，第2年可拿到1340萬美元（約4億台幣），但其中只有300萬美元是受到保障，所以公牛裁掉朗度，將省下1000多萬美元的薪資，據ESPN報導指出，公牛原本想要交易朗度，不過都找不到買家。

朗度上季出賽67場，場均繳出7.8分、6.7助攻、5.1籃板和1.4抄截。

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