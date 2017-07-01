MLB》比賽詭異中斷 馬林魚投手怒：太荒謬了（影音）

2017/07/01 10:24

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚和釀酒人之戰，一壘審魏斯特（Joe West）突然被天外飛來的球砸頭，當場中斷比賽，引起球迷熱議。馬林魚投手齊格勒（Brad Ziegler）相當憤怒，在推特表示希望大聯盟能控告亂丟球的人，「太荒謬了！」

4局下半，壘審魏斯特突然被一顆球砸中頭，當場喊暫停，找來其他裁判還有球場保全開會。暫停過後，魏斯特沒事，回到壘包繼續執法，目前還不知道是誰丟的，但馬林魚隨隊記者Clark Spencer直指，該局是從觀眾席飛出來的。

魏斯特被砸頭：

其他角度：

比賽中止：

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