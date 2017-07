MLB》比賽詭異中斷 馬林魚投手怒：太荒謬了（影音）

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚和釀酒人之戰,一壘審魏斯特(Joe West)突然被天外飛來的球砸頭,當場中斷比賽,引起球迷熱議。馬林魚投手齊格勒(Brad Ziegler)相當憤怒,在推特表示希望大聯盟能控告亂丟球的人,「太荒謬了!」

4局下半,壘審魏斯特突然被一顆球砸中頭,當場喊暫停,找來其他裁判還有球場保全開會。暫停過後,魏斯特沒事,回到壘包繼續執法,目前還不知道是誰丟的,但馬林魚隨隊記者Clark Spencer直指,該局是從觀眾席飛出來的。

魏斯特被砸頭:

其他角度:

Tonight's game between the @Marlins & @Brewers is delayed due to someone throwing a baseball at the head of umpire Joe West pic.twitter.com/SFrQoysKeZ