NBA》魏少添強力助手！溜馬一哥喬治轉戰雷霆
2017/07/01 10:18
喬治下季將與魏少並肩作戰。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕效力溜馬7年的當家球星喬治（Paul George）日前表態明年成為自由身後將加盟湖人，不再續留母隊，季後賽列強紛紛前來搶人，今天稍早美媒報導，雷霆在塞爾提克、騎士和巫師眾強隊脫穎而出，成功網羅到喬治。
《ESPN》報導指出，雷霆送出歐拉迪波（Victor Oladipo）和小沙波尼斯（Domantas Sabonis），從溜馬換來喬治，雷霆在杜蘭特（
喬治在2010年選秀會以第1輪第10順位被溜馬選中，在2012年站穩先發，並在隔年展露明星鋒芒，獲選為年度最佳進步球員，雖然球隊在東部冠軍賽敗給擁有三巨頭所率領的熱火，但他與詹姆斯的精彩對決，也讓他一夕爆紅，效力溜馬的7年，只有2015年因傷缺陣多日，未能率隊打進季後賽，喬治效力溜馬7年，生涯場均攻下18.1分、6.3籃板、3.2助攻和1.7抄截，攻守相當全面。
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