NBA》船長保羅跳船 「幹籃哥」簽高薪續留快艇
2017/07/01 10:55
〔體育中心／綜合報導〕快艇當家控衛保羅（Chris Paul）「跳船」轉戰火箭後，日前傳出快艇爆發出走潮，但據《Yahoo》記者Shams Charania指出，在自由市場開啟前夕，「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）答應了五年1.73億美元（約新台幣52億元）合約，續留快艇。
葛瑞芬在2009年於第一輪選秀以狀元之姿被選中進入快艇，繳出場均21.5分、9.4籃板以及4.1助攻的成績。此合約生效後，這位五度參加全明星賽的明星球員將繼續為快艇效力直到32歲為止。
在保羅交易至火箭，葛瑞芬決定續留後，快艇鋒線仍是葛瑞芬與小喬丹（DeAndre Jordan），但其餘先發位置將大洗牌。
葛瑞芬續留快艇。（資料照，美聯社）
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