中職》世界體育十大好糗 統一獅獲選第2名（影音）

統一獅23日守備曾登上大聯盟官網。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕ESPN體育中心昨天公布運動界十大好糗，統一獅在6月23日一團亂的內野守備登上第二名，僅次於NBA勇士球星K.湯普森在中國灌籃失敗。

統一獅上月23日對Lamigo桃猿的比賽，梁家榮在滿壘擊出二壘方向滾地球，二壘手吳國豪接球失誤，補位的游擊手陳傑憲傳三壘暴傳，林泓育率先回壘得分，三壘手陳鏞基雖來得及觸殺跑者陳俊秀，但接著又暴傳一壘，桃猿一口氣奪2分，打者梁家榮也衝上三壘。

當時這個守備失誤登上大聯盟官網，被美國作家指出「中職比賽變成一場卡通棒球的鬧劇。」這次又登上世界體育的十大好糗。

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